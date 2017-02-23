Британская полиция обнаружила огромную плантацию конопли в ядерном бункере

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Великобритании обнаружила плантацию конопли стоимостью 1 миллион фунтов в подземном ядерном бункере в графстве Уилтшир, сообщает Report со ссылкой на газету Telegraph.

По словам представителя полиции, стражи порядка задержали троих мужчин в возрасте 27, 30 и 45 лет на выходе из бункера, после чего воспользовались их ключами для проникновения внутрь. Как сообщается, там были обнаружены еще трое мужчин в возрасте 15, 19 и 37 лет, которые, как предполагается, работали садовниками.

"Пока рано говорить о том, сколько растений находится в бункере, речь идет не о сотнях, а о тысячах растений общей стоимостью более миллиона фунтов стерлингов. Я убежден, что это одна из самых больших плантаций из всех, которые когда-либо находили в Уилтшире", - цитирует газета слова инспектора полиции Пола Франклина.

По данным полиции, бункер состоит из двух уровней и примерно 20 комнат, каждая из которых составляет 76 метров в длину и 26 метров в ширину, и почти во всех растет конопля.

По информации издания, мужчины, обнаруженные в бункере, были задержаны по подозрению в выращивании конопли и отправлены в следственный изолятор города Мелкшем. Трое других мужчин также были задержаны полицией, они подозреваются в выращивании конопли и торговле людьми.