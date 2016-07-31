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    ​На западном побережье Ливии в июле нашли более 120 тел мигрантов

    Большинство из них — выходцы из стран Африки

    Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ Более 120 тел мигрантов, потерпевших кораблекрушение при попытке попасть в Европу через Средиземное море, были обнаружены на западном побережье Ливии в июле.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, мэр прибрежного города Сабрата заявил, что власти обнаруживают тела каждый день.

    Большинство из них — выходцы из стран Африки, распложенных южнее Сахары, но среди найденных были и тела 23 мигрантов из Туниса.

    Волонтеры Красного креста и местные власти хоронят мигрантов на кладбище для неопознанных жертв.

    "Все побережье Сабраты открыто. Есть патрули, но они не способны разрешить этот кризис. Нелегальная миграция имела место и ранее, но с ослаблением безопасности и слабостью государственной власти кризис становится все серьезнее", — заявил он.

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