​На западном побережье Ливии в июле нашли более 120 тел мигрантов

Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ Более 120 тел мигрантов, потерпевших кораблекрушение при попытке попасть в Европу через Средиземное море, были обнаружены на западном побережье Ливии в июле.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, мэр прибрежного города Сабрата заявил, что власти обнаруживают тела каждый день.

Большинство из них — выходцы из стран Африки, распложенных южнее Сахары, но среди найденных были и тела 23 мигрантов из Туниса.

Волонтеры Красного креста и местные власти хоронят мигрантов на кладбище для неопознанных жертв.

"Все побережье Сабраты открыто. Есть патрули, но они не способны разрешить этот кризис. Нелегальная миграция имела место и ранее, но с ослаблением безопасности и слабостью государственной власти кризис становится все серьезнее", — заявил он.