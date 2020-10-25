На западе Пакистана произошел взрыв, есть погибшие

По меньшей мере семь человек погибли при взрыве дистанционно управляемой бомбы в городе Кветта на западе Пакистана.

По меньшей мере семь человек погибли при взрыве дистанционно управляемой бомбы в городе Кветта на западе Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье со ссылкой на полицию сообщил телеканал Geo TV.

По его сведениям, прикрепленное к мотоциклу устройство сдетонировало на территории фруктового рынка, расположенного на окраине города. Отмечается, что в результате инцидента также есть раненые.

Власти провинции Белуджистан поручили соответствующим службам обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим.