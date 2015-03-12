ВВС коалиции ошибочно обстреляли военных Ирака, погибли 22 человека

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В провинции Анбар на западе Ирака в результате воздушного обстрела погибли 22 иракских солдата.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракских военных.

Отмечается, что инцидент произошел на краю города Рамади. По данным источника, бомба была сброшена самолетом, принадлежащим коалиции по борьбе с "Исламским государством Ирака и Леванта" (ИГИЛ). Пресс-секретарь коалиции Томас Гиллеран отметил, что единственный удар, проведенный в окрестностях провинции, не привел к жертвам.

Американские военные чиновники на условиях анонимности сообщили, что в месте проведения авиаударов находился самолет сил безопасности Ирака.