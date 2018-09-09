На юго-западе Китая 26 человек получили ранения в результате землетрясения

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 26 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,9 балла, произошедшего в уезде Моцзян провинции Юньнань (Юго-Западный Китай).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на местный штаб по борьбе с последствиями землетрясения.

По его данным, землетрясения началось 8 сентября в 10:31 по местному времени. В безопасные места из пострадавших построек перемещены 4964 человека. Всего "в разной степени" ущерб понесли 29398 человек, говорится в сообщении. Повреждения обнаружены в 34 школах, ущерб причинен ряду дорог и мостов.