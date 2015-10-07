На юге Израиля застрелен мужчина, напавший на солдата

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В городе Кирьят-Гат на юге Израиля застрелен мужчина напавший на израильского солдата. Как сообщают власти страны, нападавший нанес солдату резаную рану, после чего отнял у него оружие и укрылся в жилом доме поблизости, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Через некоторое нападавший был обнаружен полицией и застрелен.

Нападение произошло на остановке, после того как военный вышел из автобуса. По некоторым сведениям, ему были нанесены удары в верхнюю часть туловища ножницами. Как сообщается, в результате инцидента солдат, а также еще один прохожий получили ранения, не угрожающие жизни.

Официально имя и национальность нападавшего пока не разглашаются. Как пришет Times Of Israel, пока неясно, был ли он палестинцем или гражданином Израиля арабского происхождения.

В полиции заявили, что рассматривают нападение как террорстический акт.

Еще в одном инциденте в этот же день, на Западном берегу Иордана, арабские подростки принялись забрасывать камнями жителей еврейских поселений. В ответ те открыли огонь, тяжело ранив 18-летнего палестинца.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил о переносе своего двухдневного визита в Германию из-за усилившейся напряженности в палестино-израильских отношениях.