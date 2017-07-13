На юге Италии бушуют сильнейшие пожары

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Власти Италии привлекли подразделения вооруженных сил для преодоления чрезвычайной ситуации, сложившейся на юге страны, где уже несколько дней бушуют десятки сильнейших лесных пожаров, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По инициативе министра по охране окружающей среды Италии Джан Луки Галлетти, Комитет по обеспечению общественного порядка и безопасности принял решение "усилить присутствие военных на местах для преодоления и предотвращения критических ситуаций", связанных с лесными пожарами. Военнослужащие, принимающие участие в операции "Спокойные улицы" по поддержанию порядка в крупных городах, уже направлены на помощь пожарным и сотрудникам службы Гражданской обороны, которые ведут борьбу с огнем в области Кампания.

Речь идет, прежде всего, о тушении пожара в Национальном парке Везувия, который уничтожил уже около ста гектаров леса. Над всемирно известным вулканом уже несколько дней висят густые клубы черного дыма. В других районах Кампании борьбой с огнем занимаются еще пять вертолетов региональной авиации.

По данным службы Гражданской обороны, с 15 июня число официальных обращений областных властей за помощью авиации для тушения пожаров уже превысило 400, что является абсолютным рекордом для страны.

По данным правоохранительных органов, причиной возникновения многих пожаров являются умышленные поджоги.