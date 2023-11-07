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На юге города Газа идут столкновения ХАМАС с силами ЦАХАЛ

На юге города Газа идут столкновения ХАМАС с силами ЦАХАЛ Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газа.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 09:11
На юге города Газа идут столкновения ХАМАС с силами ЦАХАЛ

Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, "тяжелые бои завязались в районах Аль-Сабра и Тель-аль-Хава на юге Газы". "Бойцы ХАМАС ведут ожесточенные бои с израильскими силами, которые пытаются продвигаться в Тель-аль-Хаве, на юге города Газа. Авиация ЦАХАЛ наносит удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра", - сообщает телеканал.

Также Al Mayadeen сообщает о гибели восьми палестинцев в результате авиаударов ВВС Израиля по городу Хан-Юнис, расположенному на юге сектора Газа.

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Версия на английском языке Hamas militants clash with IDF forces in south of Gaza City

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