На юге города Газа идут столкновения ХАМАС с силами ЦАХАЛ

Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газа.

Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, "тяжелые бои завязались в районах Аль-Сабра и Тель-аль-Хава на юге Газы". "Бойцы ХАМАС ведут ожесточенные бои с израильскими силами, которые пытаются продвигаться в Тель-аль-Хаве, на юге города Газа. Авиация ЦАХАЛ наносит удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра", - сообщает телеканал.

Также Al Mayadeen сообщает о гибели восьми палестинцев в результате авиаударов ВВС Израиля по городу Хан-Юнис, расположенному на юге сектора Газа.