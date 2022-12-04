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На юге Франции снегопад заблокировал движение по автостраде

На юге Франции снегопад заблокировал движение по автостраде Сильный снегопад серьезно нарушил движение по автостраде A75 в департаменте Лозер на юге Франции.
Другие страны
4 декабря 2022 г. 20:30
На юге Франции снегопад заблокировал движение по автостраде

Сильный снегопад серьезно нарушил движение по автостраде A75 в департаменте Лозер на юге Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье телеканал TF1 со ссылкой на видеозаписи очевидцев.

Согласно приведенным на сайте телеканала видеозаписям, десятки машин стоят в длинной пробке, покрытые снегом. Тем не менее одиночные легковые автомобили медленно следовали навстречу по противоположной стороне дороги, поэтому о полном перекрытии дороги речь не идет. Также телеканал приводит фотографию заснеженного участка трассы A75 в соседнем департаменте Гар, сделанную другим пользователем. Серьезные проблемы испытывают автомобилисты и при движении по второстепенным дорогам, где также наблюдается плотный снежный покров.

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