На юге Афганистана военные ликвидировали более 50 талибов

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Афганские военные ликвидировали по меньшей мере 52 боевиков радикальной группировки "Талибан" на юге страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Khaama Press.

В ходе военной операции, проходившей в провинции Кандагар, афганские военные при поддержке авиации и артиллерии смогли также уничтожить технику боевиков, в том числе несколько автомобилей, в том числе четыре захваченных боевиками ранее полицейских Ford Ranger и 25 мотоциклов.