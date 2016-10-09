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    На юге Афганистана уничтожено более 30 террористов ИГИЛ

    Террористы были уничтожены в результате авиаудара

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В ходе спецоперации в провинции Нангархар на юге Афганистана уничтожено 34 боевика террористической организации ИГИЛ.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Атауллах Хогйани.

    По его словам, террористы ИГИЛ были уничтожены в результате авиаудара.

    В настоящее время в провинции продолжается операция по уничтожению террористов ИГИЛ, сказал пресс-секретарь.

    Ранее в ходе военной операции в Нангархаре было уничтожено 56 террористов ИГИЛ.

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