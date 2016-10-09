На юге Афганистана уничтожено более 30 террористов ИГИЛ

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В ходе спецоперации в провинции Нангархар на юге Афганистана уничтожено 34 боевика террористической организации ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Атауллах Хогйани.

По его словам, террористы ИГИЛ были уничтожены в результате авиаудара.

В настоящее время в провинции продолжается операция по уничтожению террористов ИГИЛ, сказал пресс-секретарь.

Ранее в ходе военной операции в Нангархаре было уничтожено 56 террористов ИГИЛ.