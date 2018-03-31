На юге Афганистана на мине подорвался автомобиль военных, двое погибли

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Двое представителей вооруженных сил Афганистана погибли, трое получили ранения в результате подрыва мины в афганском городе Кандагар на юге страны, передает Report со ссылкой на Khaama Press.
Взрывное устройство сработало, когда к нему приблизился автомобиль вооруженных сил страны.
По данным местных властей, взорвалась магнитная мина. Данные о жертвах и пострадавших разнятся.
Как сообщил представитель местной администрации, по меньшей мере двое военных были ранены.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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