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    На юге Афганистана на мине подорвался автомобиль военных, двое погибли

    Взрывное устройство сработало, когда к нему приблизился автомобиль вооруженных сил страны© AP

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Двое представителей вооруженных сил Афганистана погибли, трое получили ранения в результате подрыва мины в афганском городе Кандагар на юге страны, передает Report со ссылкой на Khaama Press.

    Взрывное устройство сработало, когда к нему приблизился автомобиль вооруженных сил страны.

    По данным местных властей, взорвалась магнитная мина. Данные о жертвах и пострадавших разнятся.

    Как сообщил представитель местной администрации, по меньшей мере двое военных были ранены.

    Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

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