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    На ярмарке в Лондоне украдены украшения стоимостью 3 млн фунтов

    Украшения были украдены со стенда швейцарских ювелиров

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Полиция Лондона расследует кражу драгоценностей общей стоимостью 3 млн. фунтов стерлингов на ярмарке шедевров Masterpiece, сообщает Report со ссылкой на The Art Newspaper.

    Украшения были украдены со стенда швейцарских ювелиров.

    Полиция не смогла найти ни одного свидетеля кражи. Отмечается, что на ярмарке работает круглосуточная система охраны, в том числе камеры видеонаблюдения. Представитель ярмарки сообщила, что Masterpiece всецело сотрудничает со следствием.

    В этом году ярмарку, на которой представлены предметы роскоши и изобразительного искусства посетили 44 тысячи человек.

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