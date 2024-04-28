О нас

На востоке Индонезии произошло извержение вулкана Ибу

На востоке Индонезии произошло извержение вулкана Ибу Вулкан Ибу принялся извергаться рано утром в воскресенье на востоке Индонезии.
Другие страны
28 апреля 2024 г. 12:20
На востоке Индонезии произошло извержение вулкана Ибу

Вулкан Ибу принялся извергаться рано утром в воскресенье на востоке Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

Извержение продолжалось около трех минут, однако за это время вулкан успел выбросить в атмосферу столб дыма и пепла высотой в 3,5 км. Вулкан находится на острове Хальмахера - крупнейшем из Молуккских островов.

Местные власти предостерегли жителей и туристов от того, чтобы приближаться к вулкану. Однако эвакуацию не объявляли. Населению также рекомендовали носить маски и очки, быть готовым к выпадению вулканического пепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Швеции провели акцию с сожжением Корана
В Швеции провели акцию с сожжением Корана
28 апреля 2024 г. 11:29
ВС Израиля нанесли удары по военным объектам Хезболлахв Ливане
ВС Израиля нанесли удары по военным объектам "Хезболлах"в Ливане
28 апреля 2024 г. 10:54
Reuters: Маск отправился с неожиданным визитом в Китай
Reuters: Маск отправился с неожиданным визитом в Китай
28 апреля 2024 г. 10:32
Гражданин РФ подозревается в убийстве двух украинцев в Баварии
ВидеоГражданин РФ подозревается в убийстве двух украинцев в Баварии
28 апреля 2024 г. 10:20
Израиль выразил готовность к устойчивому урегулированию в Газе
Израиль выразил готовность к устойчивому урегулированию в Газе
28 апреля 2024 г. 08:32
Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании Байдена
Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании Байдена
28 апреля 2024 г. 08:11
Португалия отказалась выплачивать репарации своим бывшим колониям
Португалия отказалась выплачивать репарации своим бывшим колониям
28 апреля 2024 г. 07:05
Украина запросила у немецкой компании более 800 разведывательных дронов
Украина запросила у немецкой компании более 800 разведывательных дронов
28 апреля 2024 г. 06:43
Макрон призвал обсудить вопрос применения ядерного оружия
Макрон призвал обсудить вопрос применения ядерного оружия
28 апреля 2024 г. 05:06
Часы самого богатого пассажира Титаника продали на аукционе за $1,4 млн
Часы самого богатого пассажира "Титаника" продали на аукционе за $1,4 млн
28 апреля 2024 г. 04:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi