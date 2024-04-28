На востоке Индонезии произошло извержение вулкана Ибу

Вулкан Ибу принялся извергаться рано утром в воскресенье на востоке Индонезии.

Вулкан Ибу принялся извергаться рано утром в воскресенье на востоке Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

Извержение продолжалось около трех минут, однако за это время вулкан успел выбросить в атмосферу столб дыма и пепла высотой в 3,5 км. Вулкан находится на острове Хальмахера - крупнейшем из Молуккских островов.

Местные власти предостерегли жителей и туристов от того, чтобы приближаться к вулкану. Однако эвакуацию не объявляли. Населению также рекомендовали носить маски и очки, быть готовым к выпадению вулканического пепла.