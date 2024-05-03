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На восстановление разрушенного моста в Балтиморе планируется потратить до $1,9 млрд

На восстановление разрушенного моста в Балтиморе планируется потратить до $1,9 млрд Восстановление разрушенного моста в Балтиморе, штат Мэриленд, обойдется в 1,7–1,9 миллиарда долларов
Другие страны
3 мая 2024 г. 03:37
На восстановление разрушенного моста в Балтиморе планируется потратить до $1,9 млрд

Восстановление разрушенного моста в Балтиморе, штат Мэриленд, обойдется в 1,7–1,9 миллиарда долларов

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Транспортного департамента штата.

Согласно информации, работы, предположительно, будут завершены к осени 2028 года. Законодатели в Конгрессе уже работают над документом, который отменит действующее требование, чтобы штат оплачивал 10% затрат на восстановление инфраструктуры, и обеспечил бы достаточно денег в федеральном фонде для работ. До этого американская администрация выделила $60 млн на первичные расходы.

В сообщении также подчеркивается, что 7 мая, во вторник, планируется провести профильный форум, на котором будут обсуждены вопросы проектирования и строительства моста с потенциальными консультантами, подрядчиками и субподрядчиками. Ожидается, что запрос предложений будет опубликован к концу мая.

Напомним, что 26 марта грузовое судно "Дали" врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки, после чего он обрушился. В результате инцидента погибли шесть человек.

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