На восстановление разрушенного моста в Балтиморе планируется потратить до $1,9 млрд

Восстановление разрушенного моста в Балтиморе, штат Мэриленд, обойдется в 1,7–1,9 миллиарда долларов

Восстановление разрушенного моста в Балтиморе, штат Мэриленд, обойдется в 1,7–1,9 миллиарда долларов

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Транспортного департамента штата.

Согласно информации, работы, предположительно, будут завершены к осени 2028 года. Законодатели в Конгрессе уже работают над документом, который отменит действующее требование, чтобы штат оплачивал 10% затрат на восстановление инфраструктуры, и обеспечил бы достаточно денег в федеральном фонде для работ. До этого американская администрация выделила $60 млн на первичные расходы.

В сообщении также подчеркивается, что 7 мая, во вторник, планируется провести профильный форум , на котором будут обсуждены вопросы проектирования и строительства моста с потенциальными консультантами, подрядчиками и субподрядчиками. Ожидается, что запрос предложений будет опубликован к концу мая.

Напомним, что 26 марта грузовое судно "Дали" врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки, после чего он обрушился. В результате инцидента погибли шесть человек.