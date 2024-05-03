На восстановление разрушенного моста в Балтиморе планируется потратить до $1,9 млрд

Восстановление разрушенного моста в Балтиморе, штат Мэриленд, обойдется в 1,7–1,9 миллиарда долларов
Как передает
Согласно информации, работы, предположительно, будут завершены к осени 2028 года. Законодатели в Конгрессе уже работают над документом, который отменит действующее требование, чтобы штат оплачивал 10% затрат на восстановление инфраструктуры, и обеспечил бы достаточно денег в федеральном фонде для работ. До этого американская администрация выделила $60 млн на первичные расходы.
В сообщении также подчеркивается, что 7 мая, во вторник, планируется провести профильный
Напомним, что 26 марта грузовое судно "Дали" врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки, после чего он обрушился. В результате инцидента погибли шесть человек.