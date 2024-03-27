NBC: При обрушении моста в Балтиморе, предположительно, погибли шесть человек

По предварительной информации, не менее шести человек погибли в результате обрушения моста в Балтиморе на востоке США.

По предварительной информации, не менее шести человек погибли в результате обрушения моста в Балтиморе на востоке США.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на исполнительного вице-президента компании Brawner Builders Джеффри Прицкера.

По его словам, один человек выжил после аварии.

Мост имени Фрэнсиса Скотта Ки (сокращенно Key Bridge) в Балтиморе обрушился 26 марта в 01:19 по местному (09:19 - по бакинскому) времени после того, как в него врезался контейнеровоз Dali, который шел под сингапурским флагом.

В соцсетях распространились кадры обрушения моста. На них видно, что после удара пролеты начали рушиться, а несколько находившихся на них автомобилей упали в воду вместе с металлоконструкцией.

Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур ввел режим ЧП в регионе.