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NBC: При обрушении моста в Балтиморе, предположительно, погибли шесть человек

NBC: При обрушении моста в Балтиморе, предположительно, погибли шесть человек По предварительной информации, не менее шести человек погибли в результате обрушения моста в Балтиморе на востоке США.
Другие страны
27 марта 2024 г. 03:02
NBC: При обрушении моста в Балтиморе, предположительно, погибли шесть человек

По предварительной информации, не менее шести человек погибли в результате обрушения моста в Балтиморе на востоке США.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на исполнительного вице-президента компании Brawner Builders Джеффри Прицкера.

По его словам, один человек выжил после аварии.

Мост имени Фрэнсиса Скотта Ки (сокращенно Key Bridge) в Балтиморе обрушился 26 марта в 01:19 по местному (09:19 - по бакинскому) времени после того, как в него врезался контейнеровоз Dali, который шел под сингапурским флагом.

В соцсетях распространились кадры обрушения моста. На них видно, что после удара пролеты начали рушиться, а несколько находившихся на них автомобилей упали в воду вместе с металлоконструкцией.

Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур ввел режим ЧП в регионе.

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