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США выделили $60 млн на восстановление моста в Балтиморе

США выделили $60 млн на восстановление моста в Балтиморе Американская администрация выделила $60 млн на первичные расходы, связанные с ремонтом обрушившегося моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд.
Другие страны
29 марта 2024 г. 04:08
США выделили $60 млн на восстановление моста в Балтиморе

Американская администрация выделила $60 млн на первичные расходы, связанные с ремонтом обрушившегося моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд.

Как передает Report, об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении Министерства транспорта США.

Как пояснили в ведомстве, средства будут потрачены на экстренный ремонт, проектирование и реконструкцию моста. Минтранс уточнил, что упомянутая сумма будет направлена в качестве первичного взноса на покрытие расходов, а в будущем при необходимости будут выделены дополнительные средства.

"Мы никогда не забудем шокирующие кадры, на которых контейнеровоз врезается в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки, вызывая его обрушение и трагическую гибель шести человек, - заявил министр транспорта США Пит Буттеджадж. - Федеральные средства, которые мы направляем сегодня в экстренном порядке, помогут штату Мэриленд начать срочные работы, за которыми последуют дополнительные ресурсы по мере продолжения работ по восстановлению и реконструкции".

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