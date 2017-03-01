На Украине повышаются тарифы на электроэнергию

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Украина очередной раз повысила тарифы на электроэнергию для населения.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, с 1 марта за электричество придется платить на 26% больше.

Решение о повышении стоимости электроэнергии приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) еще в феврале 2015 года. Оно предусматривает повышение тарифов на электроэнергию для населения в пять этапов в течение двух лет.

"Нынешнее подорожание происходит в рамках пятого этапа выравнивания цен на электроэнергию для населения и ликвидации перекрестного субсидирования", - напоминает НКРЭКУ.

Таким образом, с 1 марта поднимутся тарифы на электроэнергию на 26% - с 1,29 гривны до 1,68 гривны.