На Тайване зафиксировали приближение к острову 13 военных самолетов КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали в районе острова 13 военных самолетов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали в районе острова 13 военных самолетов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.

По его данным, в том числе один истребитель JH-7 пересек так называемую срединную линию на севере Тайваньского пролива. После этого самолет развернулся и удалился обратным курсом.

Вооруженные силы Тайваня в ответ подняли по тревоге истребители, а также задействовали корабли и зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за самолетами НОАК.