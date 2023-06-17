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На Тайване зафиксировали приближение к острову 13 военных самолетов КНР

На Тайване зафиксировали приближение к острову 13 военных самолетов КНР Вооруженные силы Тайваня зафиксировали в районе острова 13 военных самолетов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
17 июня 2023 г. 09:35
На Тайване зафиксировали приближение к острову 13 военных самолетов КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали в районе острова 13 военных самолетов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.

По его данным, в том числе один истребитель JH-7 пересек так называемую срединную линию на севере Тайваньского пролива. После этого самолет развернулся и удалился обратным курсом.

Вооруженные силы Тайваня в ответ подняли по тревоге истребители, а также задействовали корабли и зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за самолетами НОАК.

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