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    В Египте боевики открыли огонь на свадебной церемонии, 12 человек убиты

    За атакой могут стоять боевики местной группировки Ансар Бейт аль-Макдис

    Баку. 14 сентябрь. REPORT.AZ/ Двенадцать человек погибли, четверо получили тяжелые ранения в результате атаки боевиками гостей свадебной церемонии в Египте.

    Как передает Report со ссылкой на издание "Аль-Яум ас-Сабиа", минувшей ночью в местечке Бир-Гезира в районе населенного пункта Нахль в центральной части Синайского полуострова в разгар праздника, на котором собрались все жители деревни, ворвались вооруженные люди и открыли беспорядочную стрельбу по людям.

    По информации издания, за атакой могут стоять боевики действующей на Синае местной группировки "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), которая связана с "Исламским государством" и причастна к большинству совершаемых на полуострове атак.

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