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    На северо-востоке Китая дожди унесли жизни восьми человек

    Еще один пропал без вести в результате проливных дождей

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли, еще один пропал без вести в результате проливных дождей, которые обрушились на провинцию Цзилинь на северо-востоке Китая.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

    По данным агентства, ливни, которые не прекращались в четверг и пятницу, вынудили местные власти эвакуировать более 120 тысяч человек.

    В общей сложности в зоне бедствия оказались 320 тысяч человек, проживающих в 13 уездах провинции.

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