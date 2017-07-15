На северо-востоке Китая дожди унесли жизни восьми человек

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли, еще один пропал без вести в результате проливных дождей, которые обрушились на провинцию Цзилинь на северо-востоке Китая.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.
По данным агентства, ливни, которые не прекращались в четверг и пятницу, вынудили местные власти эвакуировать более 120 тысяч человек.
В общей сложности в зоне бедствия оказались 320 тысяч человек, проживающих в 13 уездах провинции.
News DepartmentАвтор новости
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