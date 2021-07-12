На севере Индии молнии за один день убили около 60 человек

Не менее 60 человек погибли на севере Индии в результате ударов молний, в том числе более десяти при попытке сделать селфи при посещении средневекового дворца. Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом сообщает телеканал NDTV.
В штате Уттар-Прадеш удары молний в воскресенье унесли жизни 41 человека. Инциденты, в основном, происходили в сельской местности, а их жертвами становились женщины и дети.
В штате Раджхастан произошла массовая гибель туристов, которые посетили знаменитый дворцовый комплекс Амбер рядом с Джайпуром. Молния, которая ударила в смотровую башню крепости, убила 11 человек, делавших в это время селфи. Еще девять человек во всем штате погибли в воскресенье в результате отдельных инцидентов с молниями.
Премьер-министр страны Нарендра Моди объявил о выплате финансовой компенсации семьям погибших и пострадавшим от ударов молний.
На регион в выходные обрушились муссонные дожди, сопровождающиеся грозами.