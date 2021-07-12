О нас
Report Georgia
Аудио новости

На севере Индии молнии за один день убили около 60 человек

На севере Индии молнии за один день убили около 60 человек Не менее 60 человек погибли на севере Индии в результате ударов молний, в том числе более десяти при попытке сделать селфи при посещении средневекового дворца
Другие страны
12 июля 2021 г. 14:16
На севере Индии молнии за один день убили около 60 человек

Не менее 60 человек погибли на севере Индии в результате ударов молний, в том числе более десяти при попытке сделать селфи при посещении средневекового дворца. Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом сообщает телеканал NDTV.

В штате Уттар-Прадеш удары молний в воскресенье унесли жизни 41 человека. Инциденты, в основном, происходили в сельской местности, а их жертвами становились женщины и дети.

В штате Раджхастан произошла массовая гибель туристов, которые посетили знаменитый дворцовый комплекс Амбер рядом с Джайпуром. Молния, которая ударила в смотровую башню крепости, убила 11 человек, делавших в это время селфи. Еще девять человек во всем штате погибли в воскресенье в результате отдельных инцидентов с молниями.

Премьер-министр страны Нарендра Моди объявил о выплате финансовой компенсации семьям погибших и пострадавшим от ударов молний.

На регион в выходные обрушились муссонные дожди, сопровождающиеся грозами.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 127 человек
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 127 человек
7 июля 2021 г. 19:45
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
9 июля 2021 г. 12:50
В Баку оштрафован известный ресторан
В Баку оштрафован известный ресторан
10 июля 2021 г. 13:54
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
8 июля 2021 г. 12:15
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
8 июля 2021 г. 12:32
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
9 июля 2021 г. 01:33
В Германии почтили память убитого азербайджанца
ФотоВ Германии почтили память убитого азербайджанца
9 июля 2021 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi