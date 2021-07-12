На севере Индии молнии за один день убили около 60 человек

На севере Индии молнии за один день убили около 60 человек

Не менее 60 человек погибли на севере Индии в результате ударов молний, в том числе более десяти при попытке сделать селфи при посещении средневекового дворца

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