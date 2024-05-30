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ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в похищении более 100 млн долларов из банков Газы

ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в похищении более 100 млн долларов из банков Газы Боевики радикального палестинского движения ХАМАС похитили из банков в секторе Газа свыше 400 млн шекелей (около 108,04 млн долларов).
Другие страны
30 мая 2024 г. 09:40
ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в похищении более 100 млн долларов из банков Газы

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС похитили из банков в секторе Газа свыше 400 млн шекелей (около 108,04 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в соцсети "X" сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри.

"Мы публикуем документ, написанный высокопоставленным официальным лицом ХАМАС, который свидетельствует: после того как ХАМАС столкнулось с финансовыми трудностями во время войны, террористы организации вломились в отделения Банка Палестины в Газе и похитили более 400 млн шекелей", - написал он.

Эдри отметил, что Армии обороны Израиля известно по меньшей мере о трех случаях похищения денежных средств из отделений и штаб-квартиры Банка Палестины.

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Версия на азербайджанском языке HƏMAS Qəzza banklarından 108 milyon dollar oğurlamaqda ittiham edilir
Версия на английском языке IDF accuses Hamas of stealing over $100 million from banks in Gaza

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