ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в похищении более 100 млн долларов из банков Газы

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС похитили из банков в секторе Газа свыше 400 млн шекелей (около 108,04 млн долларов).

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС похитили из банков в секторе Газа свыше 400 млн шекелей (около 108,04 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в соцсети "X" сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри.

"Мы публикуем документ, написанный высокопоставленным официальным лицом ХАМАС, который свидетельствует: после того как ХАМАС столкнулось с финансовыми трудностями во время войны, террористы организации вломились в отделения Банка Палестины в Газе и похитили более 400 млн шекелей", - написал он.

Эдри отметил, что Армии обороны Израиля известно по меньшей мере о трех случаях похищения денежных средств из отделений и штаб-квартиры Банка Палестины.