В Берлине более 4 тыс. человек вышли на акцию протеста из-за ситуации в Рафахе

4,5 тыс. человек вышли на улицы Берлина в среду вечером в рамках протеста против гибели палестинского населения в Рафахе на юге сектора Газа.

4,5 тыс. человек вышли на улицы Берлина в среду вечером в рамках протеста против гибели палестинского населения в Рафахе на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Der Tagesspiegel.

По ее информации, протестующие собрались в центральном районе столицы Кройцберг, а затем двинулись в сторону Нойкельна.

Демонстранты использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни и бутылки. В результате несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали, несколько участников были задержаны.

По данным газеты, организаторы мероприятия заявили участие 1 тыс. человек, однако представители полиции оценили число участников в 4,5 тыс.

6 мая израильская армия сообщила, что начала подготовку к эвакуации населения восточных районов Рафаха. На следующий день военные заявили о начале операции в Рафахе и взятии под контроль одноименного пограничного перехода на границе сектора Газа с Египтом.