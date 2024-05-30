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В Берлине более 4 тыс. человек вышли на акцию протеста из-за ситуации в Рафахе

В Берлине более 4 тыс. человек вышли на акцию протеста из-за ситуации в Рафахе 4,5 тыс. человек вышли на улицы Берлина в среду вечером в рамках протеста против гибели палестинского населения в Рафахе на юге сектора Газа.
Другие страны
30 мая 2024 г. 10:33
В Берлине более 4 тыс. человек вышли на акцию протеста из-за ситуации в Рафахе

4,5 тыс. человек вышли на улицы Берлина в среду вечером в рамках протеста против гибели палестинского населения в Рафахе на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Der Tagesspiegel.

По ее информации, протестующие собрались в центральном районе столицы Кройцберг, а затем двинулись в сторону Нойкельна.

Демонстранты использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни и бутылки. В результате несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали, несколько участников были задержаны.

По данным газеты, организаторы мероприятия заявили участие 1 тыс. человек, однако представители полиции оценили число участников в 4,5 тыс.

6 мая израильская армия сообщила, что начала подготовку к эвакуации населения восточных районов Рафаха. На следующий день военные заявили о начале операции в Рафахе и взятии под контроль одноименного пограничного перехода на границе сектора Газа с Египтом.

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Версия на английском языке Over 4,000 people take to streets in Berlin for protest rally due to situation in Rafah

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