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    На севере Франции произошла массовая драка с участием 200 мигрантов

    Столкновения начались с потасовки между мигрантами во время раздачи еды

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Шестнадцать мигрантов получили травмы в результате беспорядков в городе Кале на севере Франции, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Местная префектура сообщает, в ночь на вторник  произошли столкновения в нескольких районах города между мигрантами из Афганистана и выходцами из Эритреи, в котором приняли участие до 200 человек, вооруженные железными прутьями и палками.

    "В результате беспорядков шестнадцать человек получили травмы", - говорится в заявлении префектуры.

    По предварительной информации, столкновения начались с потасовки между мигрантами во время раздачи еды. После этого беспорядки распространились на другие районы города.

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