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На саммите G20 зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

На саммите G20 зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Первый случай заражения коронавирусом на саммите "Большой двадцатки" (G20) выявлен у журналистки.
Другие страны
29 октября 2021 г. 20:22
На саммите G20 зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом на саммите "Большой двадцатки" (G20) выявлен у журналистки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил асессор (областной министр) по вопросам здравоохранения итальянской столичной области Лацио Алессио Д'Амато.

"Это изолированный случай, установленный благодаря скринингу при доступе в пресс-центр", - отметил он. Журналисты, освещающие двухдневный саммит, должны доказать отсутствие заражения, пройдя тест в пункте получения аккредитации или продемонстрировать отрицательный результат анализа, сделанного за 48 часов до приезда на саммит. Иностранные журналисты обязаны пройти тест на COVID-19 за двое суток до приезда в Италии. Во всех случаях не принимаются в расчет проведенная вакцинация или возможное выздоровление от инфекции.

Как отмечают итальянские СМИ, первой зараженной на саммите оказалась британка, вакцинированная препаратом AstraZeneca. Ее доставили в COVID-отель, обустроенный для подобных случаев на саммите.

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