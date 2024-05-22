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На похоронах президента Ирана примет участие вице-премьер Госсовета Китая

На похоронах президента Ирана примет участие вице-премьер Госсовета Китая Заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин примет участие в церемонии похорон президента Ирана Ибрахима Раиси.
Другие страны
22 мая 2024 г. 12:19
На похоронах президента Ирана примет участие вице-премьер Госсовета Китая

Заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин примет участие в церемонии похорон президента Ирана Ибрахима Раиси.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер Госсовета КНР, член политбюро ЦК КПК Чжан Гоцин примет участие в церемонии прощания с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, которая пройдет в Тегеране 22 мая", - сказал дипломат.

Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли.

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