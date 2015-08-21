​На побережье США надвигается ураган "Дэнни" - ВИДЕО

Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Очередной тропический шторм Дэнни движется через Атлантический океан на запад и вскоре достигнет восточного побережья Соединенных Штатов.

Как передает Report, эксперты не исключают, что, достигнув суши, он может превратиться в разрушительный ураган.

Сейчас Дэнни набирает устойчивую скорость ветра на уровне 17 километров в час и может достичь 85 километров в час. Национальный центр ураганов США сообщает, что буря может усилиться в ближайшие двое суток и к выходным обрушиться ураганом на Америку.

В текущий момент шторм находится в 2 тысячах километров к востоку от Малых Антильских островов.