На месторождении "Роснефти" в Иркутской области произошел взрыв

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Взрыв, за которым последовал пожар, произошел на Верхнечонском месторождении "Роснефти" в Иркутской области России.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, жертвами аварии стал один человек, еще шесть пострадали.

По предварительным данным, авария произошла на газокомпрессорной станции месторождения. На месте происшествия работают экстренные службы. Для эвакуации раненых вылетел вертолет.

Причины взрыва устанавливаются, для этого была создана специальная комиссия. Как сообщили в пресс-службе станции ПАО "Верхнечонскнефтегаз", при проведении пуско-наладочных работ взорвался ресивер.