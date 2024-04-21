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На Мальдивах стартовало голосование на парламентских выборах

На Мальдивах стартовало голосование на парламентских выборах Голосование на очередных парламентских выборах стартовало в Мальдивской Республике.
Другие страны
21 апреля 2024 г. 07:14
На Мальдивах стартовало голосование на парламентских выборах

Голосование на очередных парламентских выборах стартовало в Мальдивской Республике.

Как передает Report, более 600 избирательных участков открылись по всей стране в 08:00 утра по местному времени (07:00 - бакинское) и закроются в 17:30 (16:30 - бакинское). После этого начнется подсчет голосов. Планируется, что итоги выборов будут подведены в течение семи дней.

Избирательная комиссия островного государства сообщила, что в стране на данный момент почти 285 тыс. обладающих правом голоса граждан. В 93 избирательных округах им предстоит выбрать членов Народного меджлиса - однопалатного парламента, который является высшим законодательным органом на Мальдивах. За депутатские мандаты борются 368 кандидатов от семи политических партий, а также независимые претенденты.

В текущем, но уже завершающем свою работу созыве парламента, который был сформирован по итогам выборов 2019 года, большинством голосов располагает Мальдивская демократическая партия, находящаяся в оппозиции к правительству действующего президента страны Мохамеда Муиззу. Также в меджлисе заседают представители еще пяти политических объединений и независимые депутаты.

Отметим, что делегация во главе с председателем ЦИК Мазахиром Панаховым находится в столице республики Мале по приглашению председателя избирательной комиссии Мальдивской Республики Фувада Товфика для наблюдения за предстоящими парламентскими выборами.

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