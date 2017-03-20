На Кубе перевернулся рейсовый автобус, больше 50 пострадавших - ВИДЕО

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ На Кубе 19 марта перевернулся рейсовый автобус. В результате ДТП пострадали 55 человек, двое из них находится в критическом состоянии.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета "Демахагуа".

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.

Авария произошла в нескольких километрах от города Баямо в провинции Гранма. Автобус следовал из города Сантьяго-де-Куба в Нуэвитас.