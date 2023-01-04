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На Калифорнию обрушились мощный шторм и ливни

На Калифорнию обрушились мощный шторм и ливни Сильный ветер и ливни могут угрожать жителям Калифорнии.
Другие страны
4 января 2023 г. 17:46
На Калифорнию обрушились мощный шторм и ливни

Сильный ветер и ливни могут угрожать жителям Калифорнии.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

"Вероятно, это будет одна из самых эффективных крупномасштабных штормовых систем, которую метеорологи видели за долгое время", - написал один из синоптиков Национальной метеорологической службы. Ожидаются широкомасштабные наводнения, размытие дорог, обрушение склонов холмов, падение деревьев, массовые отключения электроэнергии, сбои в торговле и, что самое худшее, человеческие жертвы".

Некоторые районы северной Калифорнии уже пострадали от сильного шторма, обрушившегося в канун Нового года, вызвавшего оползни и перебои в подаче электроэнергии, поскольку дамбы были прорваны, а дороги затоплены. Известно, что по меньшей мере один человек погиб, оказавшись в затонувшем автомобиле. В Сан-Франциско 31 декабря выпало почти 14 сантиметров осадков, что стало вторым самым дождливым днем ​​во всей истории города.

"Сильная штормовая система и атмосферная река принесут в регион широкомасштабные умеренные и обильные дожди, а также сильные ветры со среды по четверг. Это увеличит угрозу масштабных наводнений и ущерба от ветра в районе залива и центральной части побережья", - написала погодная служба Калифорнийского залива в Twitter.

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