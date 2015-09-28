На Храмовой горе в Иерусалиме возобновились арабо-израильские стычки

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Иерусалиме возобновились арабо-израильские стычки. Израильская полиция второй день подряд поднимается к мечетям иерусалимской Храмовой горы, где вступает в столкновения с арабской молодежью, поклявшейся защищать третью по значимости святыню ислама, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Такие рейды правоохранительные органы обычно объясняют необходимостью обеспечить безопасность экскурсантов-евреев, чьи участившиеся визиты арабы воспринимают как попытку Израиля изменить статус-кво почитаемой также иудеями святыни.

Пресс-служба израильской полиции пока не комментирует ситуацию на Храмовой горе.