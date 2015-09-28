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    На Храмовой горе в Иерусалиме возобновились арабо-израильские стычки

    Израильская полиция второй день подряд поднимается к мечетям Храмовой горы, где вступает в столкновения с арабской молодежью

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Иерусалиме возобновились арабо-израильские стычки. Израильская полиция второй день подряд поднимается к мечетям иерусалимской Храмовой горы, где вступает в столкновения с арабской молодежью, поклявшейся защищать третью по значимости святыню ислама, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Такие рейды правоохранительные органы обычно объясняют необходимостью обеспечить безопасность экскурсантов-евреев, чьи участившиеся визиты арабы воспринимают как попытку Израиля изменить статус-кво почитаемой также иудеями святыни.

    Пресс-служба израильской полиции пока не комментирует ситуацию на Храмовой горе.

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