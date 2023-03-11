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На границе Таджикистана и Афганистана произошел вооруженный инцидент

На границе Таджикистана и Афганистана произошел вооруженный инцидент На границе Таджикистана и Афганистана произошел вооруженный инцидент, в ходе которого были убиты двое контрабандистов.
Другие страны
11 марта 2023 г. 19:03
На границе Таджикистана и Афганистана произошел вооруженный инцидент

На границе Таджикистана и Афганистана произошел вооруженный инцидент, в ходе которого были убиты двое контрабандистов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", сотрудники Управления Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана по Хатлонской области совместно с военнослужащими погранвойск пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков из Афганистана в Таджикистан.

Отмечается, что инцидент произошел на Фархорском направлении таджикско-афганской границы.

"Транснациональная преступная группировка из пяти человек - граждан Афганистана, под руководством Гиёса Валади Курбона попыталась провести в Таджикистан крупную партию наркотиков. Преступники не подчинились требованиям таджикских оперативников и пограничников и открыли по ним огонь. В результате ответного огня были уничтожены два члена преступной группировки, трем другим контрабандистам удалось скрыться на сопредельной территории Афганистана", - отмечается в сообщении.

В ходе осмотра места инцидента были обнаружены тела двух афганских контрабандистов, охотничье ружье с 8 патронами, ручная граната Ф-1 и 70 кг гашиша.

Возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan-Əfqanıstan sərhədində silahlı insident olub

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