На границе Таджикистана и Афганистана произошел вооруженный инцидент, в ходе которого были убиты двое контрабандистов.
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Отмечается, что инцидент произошел на Фархорском направлении таджикско-афганской границы.
"Транснациональная преступная группировка из пяти человек - граждан Афганистана, под руководством Гиёса Валади Курбона попыталась провести в Таджикистан крупную партию наркотиков. Преступники не подчинились требованиям таджикских оперативников и пограничников и открыли по ним огонь. В результате ответного огня были уничтожены два члена преступной группировки, трем другим контрабандистам удалось скрыться на сопредельной территории Афганистана", - отмечается в сообщении.
В ходе осмотра места инцидента были обнаружены тела двух афганских контрабандистов, охотничье ружье с 8 патронами, ручная граната Ф-1 и 70 кг гашиша.
Возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование.