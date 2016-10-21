На границе Мексики и США нашли туннель с двумя тоннами наркотиков

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Власти США сообщили в пятницу об обнаружении нового подземного туннеля на границе с Мексикой, использовавшегося для переправки наркотиков.

Как передает Report, по данным министерства внутренней безопасности США, в туннеле конфискованы две тонны наркотических средств, готовых в отправке.

Тип наркотиков не уточняется. Подземный ход располагался рядом с аэропортом мексиканской Тихуаны всего в нескольких улицах от штаб-квартиры местной федеральной полиции, отмечает Notimex.