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    На границе Мексики и США нашли туннель с двумя тоннами наркотиков

    Тип наркотиков не уточняется

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Власти США сообщили в пятницу об обнаружении нового подземного туннеля на границе с Мексикой, использовавшегося для переправки наркотиков.

    Как передает Report, по данным министерства внутренней безопасности США, в туннеле конфискованы две тонны наркотических средств, готовых в отправке.

    Тип наркотиков не уточняется. Подземный ход располагался рядом с аэропортом мексиканской Тихуаны всего в нескольких улицах от штаб-квартиры местной федеральной полиции, отмечает Notimex.

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