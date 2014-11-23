На Филиппинах вспоминают жертв массовой резни 2009 года

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ На Филиппинах проходят памятные мероприятия по случаю пятой годовщины самого массового убийства за всю историю страны.

В ноябре 2009 года вооруженные люди напали на группу сторонников местного политика Исмаэля Мангуададату, собиравшихся сдать документы на регистрацию Мангуададату в качестве кандидата в губернаторы провинции, и сопровождавших их журналистов.

В результате нападения погибли 58 человек, напоминает Report со ссылкой на BBC.

На скамье подсудимых сейчас более ста человек, среди которых члены влиятельной семьи Ампатуанов. Следствие полагает, что они организовали убийство, чтобы избавиться от политического конкурента.

С начала судебного процесса в 2010 году четыре свидетеля были убиты.