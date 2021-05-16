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На демонстрации в поддержку Палестины в Берлине пострадали 93 полицейских

На демонстрации в поддержку Палестины в Берлине пострадали 93 полицейских Более 90 полицейских получили травмы во время беспорядков на акции протеста в Берлине
Другие страны
16 мая 2021 г. 21:48
На демонстрации в поддержку Палестины в Берлине пострадали 93 полицейских

Более 90 полицейских получили травмы во время беспорядков на акции протеста в Берлине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полиции города.

В Берлине 15 мая прошли четыре акции протеста в поддержку Палестины. Во время одной из манифестаций обстановка накалилась, и демонстранты забросали полицию камнями, бутылками и пиротехникой. Полиция применила спецсредства.

"Порядок обеспечивали в общей сложности 900 полицейских. Из них пострадали 93, прежде всего во время акции на Зоннен-аллее", - заявили правоохранители. Об угрозе жизни кого-либо из полицейских не сообщается. Задержаны были 59 человек.

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Версия на азербайджанском языке Berlində keçirilən aksiyada 93 polis əməkdaşı xəsarət alıb

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