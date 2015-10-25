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    На берегу реки Иордан палестинец ранил израильтянина ножом

    Власти квалифицируют нападения с применением холодного оружия как теракты.

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Палестинец ранил ножом израильтянина на Западном берегу реки Иордан, сообщает Reportсо ссылкой на Газета.Ru.

    Инцидент, согласно Haaretz, произошел на перекрестке у поселения Ариэль. В настоящее время ведутся поиски нападавшего. Состояние израильтянина оценивается как тяжелое.

    Уточняется, что власти квалифицируют нападения с применением холодного оружия как теракты.

    Ранее сообщалось, что двое палестинцев, вооруженных ножами, были убиты при попытке совершить атаку на израильтян в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

    Кроме того, несколько тысяч израильтян вышли на акцию протеста в Тель-Авиве с призывом к мирным переговорам с палестинцами.

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