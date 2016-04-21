​На американских долларах впервые за 100 лет появятся портреты женщин

Баку. 21 Апреля. REPORT.AZ/ На американских купюрах достоинством 10 и 20 долларов впервые за сто лет появятся изображения женщин.

Как передает Report, это подтвердил министр финансов США Джейкоб Лью.

"Я рад сообщить, что впервые более чем за столетие на наших банкнотах появится портрет женщины - Гарриет Табмен на купюре в 20 долларов", - написал министр.

Он также отметил, что окончательный дизайн новых купюр в 20, 10 и 5 долларов будет разработан к 2020 году, к 100-летию принятия 19-й поправки к Конституции США, предоставившей женщинам право голоса.

В частности, как рассказал глава Минфина, на новых банкнотах в 10 долларов будут изображены героини женского движения суфражисток на фоне здания казначейства.