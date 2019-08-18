​На Аляске зафиксировали массовую гибель лосося

Массовую гибель лосося зафиксировали на Аляске.

Как передает Report со ссылкой на CNN, местные жители подали жалобу.

Тогда на реку Коюкук в сопровождении ученых выехал директор Юконской межплеменной комиссии по рыбным ресурсам Стефани Куинн-Дэвидсон. Он подтвердил, что в регионе действительно наблюдается массовая гибель рыб.

По его словам, на месте они увидели порядка 850 мертвых лососей во время нереста. При этом, как утверждают специалиста, число погибших рыб в десять раз больше.

Отмечается, что причиной могло стать аномально жаркое для Аляски лето.