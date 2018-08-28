Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени Маккейна

© Jennifer Stewart/Getty Images

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

«Конференция приняла решение учредить ежегодную премию имени Джона Маккейна в память о нашем близком друге и давнем компаньоне», — говорится в заявлении пресс-секретаря организации Йоханнеса Шмида.

По словам представителя конференции, претендентами на получение премии станут авторы диссертационных работ разных научных уровней на темы, «особенно близкие сердцу Джона Маккейна». В частности, речь идет вопросах трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности западных стран.

Напомним, сенатор США от Аризоны Джон Маккейн скончался 26 августа в возрасте 81 года. Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга.