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МВФ впервые в истории зафиксировал остановку мировой экономики

​МВФ впервые в истории зафиксировал остановку мировой экономики

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Из-за пандемии коронавируса мировая экономика практически остановилась, заявила 3 апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по ее словам, сейчас рецессия хуже, чем во время кризиса 2008-2009 годов.

"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис", - отметила она.

В связи с этим Георгиева отметила готовность МВФ задействовать весь свой резерв в размере 1 трлн. долларов США.

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