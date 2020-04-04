​МВФ впервые в истории зафиксировал остановку мировой экономики

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика практически остановилась, заявила 3 апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по ее словам, сейчас рецессия хуже, чем во время кризиса 2008-2009 годов.

"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис", - отметила она.

В связи с этим Георгиева отметила готовность МВФ задействовать весь свой резерв в размере 1 трлн. долларов США.