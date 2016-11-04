МВД ФРГ предложило лишать террористов гражданства

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Граждане Германии, уличенные в террористической деятельности за рубежом, могут быть в будущем лишены гражданства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий законопроект подготовило Министерство внутренних дел ФРГ.

Согласно конституции страны, лишить гражданства можно только тех, кто имеет два паспорта - немецкий и какой-либо еще. Законопроект направлен в первую очередь против немцев, которые являются также гражданами Сирии или Ирака и выезжают в эти страны для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок.

Правоохранительные органы ФРГ насчитали 870 человек, которые отправились на Средний и Ближний Восток воевать за террористические группировки. Около 100 из них имеют двойное гражданство.