Более 200 убежавших от "Боко Харам" в Нигерии умерли от голода

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Более 200 человек, покинувших дома из-за нападений боевиков "Боко Харам", умерли от голода за последний месяц в нигерийском городе Бама. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в международной организации "Врачи без границ" (MSF).

По данным организации, в импровизированном лагере беженцев, где проживают 24 тыс. человек, сложилась "катастрофическая гуманитарная ситуация".

Жители Бамы говорят, что новые могилы появляются каждый день, от голода и болезней погибает до 30 человек в день, говорится в заявлении MSF.

Боевики группировки "Боко Харам" стоят за большинством нападений на территории Нигерии, Камеруна, Чада.

Жертвами нападений боевиков за семь лет стало около 20 тыс. человек, более двух миллионов вынуждены были покинуть свои дома.