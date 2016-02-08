Москва усомнилась в беспристрастности и объективности Пан Ги Муна

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Заявления генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о том, что Россия несет ответственность за пробуксовку межсирийских переговоров в Женеве, дают Москве повод сомневаться в объективности и беспристрастности генсека. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru, говорится в ответе официального представителя российского МИД Марии Захаровой на вопрос СМИ о недобросовестных оценках роли России в сирийском урегулировании. Коммюнике опубликовано в понедельник, 8 февраля, на сайте ведомства.

По словам Захаровой, "ряд зарубежных СМИ развернул кампанию по искажению роли России в урегулировании сирийского кризиса, это, в частности, касается операции ВКС России и якобы имеющихся в ее результате жертвах среди гражданского населения". Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "в этот процесс оказался вовлечен и генсек ООН".

В МИД заявили, что во время выступления на лондонской конференции по гуманитарной ситуации в САР Пан Ги Мун "фактически возложил на Россию ответственность за пробуксовку межсирийских переговоров и деградацию гуманитарной обстановки в Сирии".