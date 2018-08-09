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    Мощный поток грязи и камней накрыл город в Швейцарии - ВИДЕО

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Сети появилось видео, на котором мощный селевой поток, спустившийся с гор в Швейцарии, накрыл небольшой город Шамозон.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    На кадрах видно, как грязевая лавина выходит из берегов реки и ударяется о конструкцию моста. При этом брызги поднимаются настолько высоко, что оказываются на уровне третьего этажа стоящего рядом дома.

    Отмечается, что поток повредил несколько машин и заборов. Информации о пострадавших нет.

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