Мощный поток грязи и камней накрыл город в Швейцарии - ВИДЕО

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Сети появилось видео, на котором мощный селевой поток, спустившийся с гор в Швейцарии, накрыл небольшой город Шамозон.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как грязевая лавина выходит из берегов реки и ударяется о конструкцию моста. При этом брызги поднимаются настолько высоко, что оказываются на уровне третьего этажа стоящего рядом дома.

Отмечается, что поток повредил несколько машин и заборов. Информации о пострадавших нет.