Молния ударила в самолет, летевший по рейсу Кутаиси-Салоники

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании Wizz Air, выполнявший в субботу рейс W66401 по маршруту Кутаиси (Грузия) - Салоники (Греция), вынужден был приземлиться в аэропорту болгарской столицы из-за удара молнии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

На борту лайнера находились около 170 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал.

Отмечается также, что в результате инцидента лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Софии, в данный момент проводится инспекция воздушного судна.