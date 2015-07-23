​Молния ранила солдат немецкой армии во время учений

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ От удара молнии в Альпах пострадали 16 военнослужащих германской армии, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Инцидент произошел в среду, 22 июля, на месте проведения учений около баварского города Гармиш-Партенкирхен (Garmisch-Partenkirchen). Солдаты разбивали лагерь, когда началась гроза.

Как сообщили в полиции, троих пострадавших доставили в больницу, остальным помощь была оказана на месте. На место происшествия прибыли 17 машин скорой помощи, два вертолета, полиция и сотрудники горноспасательной службы.

В этот же день от удара молнии в Альпах погиб 34-летний житель Дюссельдорфа. Он с женой находился в Южном Тироле.