Мохаммад Хаким: Ирак не должен быть полем боя и сражений

Территория Ирака не должна быть "полем боя" для региональных политических разногласий.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил министр иностранных дел Ирака Мохаммад Хаким на встрече в Багдаде со своим иорданским коллегой Аймоном Сафади.

"Беседа шла вокруг того, что Ирак не должен быть полем боя и сражений. Стороны отметили необходимость уважать суверенитет Ирака и не нарушать его", - заявил М.Хаким.

По его словам, стороны "пришли к общей позиции о необходимости отдаления Ирака от регионального противостояния..., а также к необходимости поддержки усилий по борьбе с терроризмом", потому что "террористы еще присутствуют на востоке Евфрата".