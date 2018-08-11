Мохаммад Джавад Зариф: Встречи между представителями США и Ирана не будет

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что встреча между представителями ИРИ и США на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 25 сентября по 1 октября текущего года, не состоится, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Зариф заявил, что встречи не будет между иранскими чиновниками и "нечестными" чиновниками США.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможность встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани, заявив, что желание должно исходить от Ирана, а дополнительных условий не требуется. Госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что такая встреча возможна, если Иран согласится изменить свою внутреннюю и внешнюю политику и выразит готовность обсуждать новое ядерное соглашение взамен того, из которого США ранее вышли.