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    Мохаммад Джавад Зариф: Встречи между представителями США и Ирана не будет

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что встреча между представителями ИРИ и США на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 25 сентября по 1 октября текущего года, не состоится, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Зариф заявил, что встречи не будет между иранскими чиновниками и "нечестными" чиновниками США.

    Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможность встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани, заявив, что желание должно исходить от Ирана, а дополнительных условий не требуется. Госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что такая встреча возможна, если Иран согласится изменить свою внутреннюю и внешнюю политику и выразит готовность обсуждать новое ядерное соглашение взамен того, из которого США ранее вышли. 

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